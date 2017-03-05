Lillikas başkanlık seçimlerinde aday

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın 2018 yılında yapılacak Rum başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladığı haber verildi.

Politis gazetesine konuşan Lillikas, Vatandaşlar İttifakı “Yüce Senato” toplantısında onanacak başkanlık adaylığının, herhangi bir partisel oluşumun kararına bağlı olmadığını ifade etti.

Adaylığı konusunda parti içerisinde olası tepkilerin gelmesi ihtimali karşısında, “Yüce Senato’da küçük bir azınlık, çoğunluğa iradesini empoze edemez” sözlerini kullanan Lillikas, sadece kendi adaylığının, ikinci turda Nikos Anastasiadis’i yenebileceğini iddia etti.

“ANASTASİADİS’İN RAKİBİ SADECE KENDİSİ OLABİLİR”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2018 yılındaki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağına kesin gözle bakıldığını yazdı.

Başkanlık cephesindeki yetkililerin, Anastasiadis’in rakibinin sadece Anastasiadis olacağına dair inancalarının olduğunu aktaran gazete, yani Anastasiadis’in ancak kendi ayağına kurşun sıkarsa seçim yarışını kaybedeceği değerlendirmesinde bulunulduğunu aktardı.

Kathimerini gazetesi ise ilgili bir haberinde, merkez sağ ve sol partilerin, Anastasiadis’in karşısında duracak rakip arayışı içerisinde olduğunu yazdı.