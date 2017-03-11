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  3. Lillikas ve Şizopulos 2018 seçimlerinde ortak aday istiyor
Lillikas ve Şizopulos 2018 seçimlerinde ortak aday istiyor

Lillikas ve Şizopulos 2018 seçimlerinde ortak aday istiyor

EDEK Başkanı Marinos Şizopulos ile Yurttaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işbirliği yapma ve ortak bir aday üzerinde anlaşma perspektifleri olduğu konusunda görüş birliği sağladılar.

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Yorgos Lillikas görüşme sonrası yaptığı açıklamada  arzusunun ortak bir aday bulunması olduğunu belirtti ve bu amaca ulaşmak için her tür uğraşıyı ortaya koyacağını söyledi. Merkez siyasi alandaki partilerin zafer kazanacak ortak bir aday konusunda başarılı olabileceklerini ifade etti.  

EDEK Başkanı Şizopulos ise istenenin, ciddi yakınlaşma içinde olan DİSİ ve AKEL dışındaki güçlerin, bir çerçeve ve zafer kazanacak bir aday temelinde işbirliği yapmaları olduğunu belirtti.

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