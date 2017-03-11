Lillikas ve Şizopulos 2018 seçimlerinde ortak aday istiyor

Yorgos Lillikas görüşme sonrası yaptığı açıklamada arzusunun ortak bir aday bulunması olduğunu belirtti ve bu amaca ulaşmak için her tür uğraşıyı ortaya koyacağını söyledi. Merkez siyasi alandaki partilerin zafer kazanacak ortak bir aday konusunda başarılı olabileceklerini ifade etti.

EDEK Başkanı Şizopulos ise istenenin, ciddi yakınlaşma içinde olan DİSİ ve AKEL dışındaki güçlerin, bir çerçeve ve zafer kazanacak bir aday temelinde işbirliği yapmaları olduğunu belirtti.