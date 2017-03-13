Lillikas’ın adaylığı parti tarafından onaylandı

Geçtiğimiz hafta, 2018 yılında Güney Kıbrıs’ta yapılacak Başkanlık Seçimlerinde aday olacağını açıklayan Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın adaylığının, dün partisinin “Yüce Senato” toplantısında onaylandığı haber verildi.

Lillikas’ın, partisinin başkanlık seçimlerindeki adayı olarak belirlendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, başkanlık seçimi yarışının başlangıç noktasına ilk gelen kişinin Lillikas olduğunu yazdı.

“Yüce Senato”nun dünkü kararının beklenen bir karar olduğunu kaydeden gazete, bu durumun “merkez partiler” olarak adlandırılan beş partinin ortak bir aday çıkaracağına dair senaryolara ise, bir son verdiğini belirtti.

Gazete Lillikas’ın adaylık önerisinin 114 lehte, 20’de karşı oyla onaylandığını ifade etti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise, Yorgos Lillikas’la çatışmaya girmekten kaçınarak “alçak sesler” muhafaza ettiğini kaydeden gazete, Papadopulos’un her fırsatta, yalnızca merkez partilerin tümünün işbirliğiyle ve ortak adayla, siyasi değişimin elde edileceğini söylediğini iletti.

Başkanlık seçimleriyle ilgili gelişmelerin ise, AKEL’in kararını “bir “barometreymiş gibi vurgulamakta olduğunu” kaydeden gazete, AKEL’in, bu seçimlerde oynaması gereken belirleyici rolün farkında olduğunu belirtti.

Buna paralel olarak, Rum Başkanlığının ise seçim kampanyası dönemine erkenden girmek istemediğini kaydeden gazete, Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, şimdi başkanlık seçimlerinin zamanı olmadığını söylediğini aktardı.

Bugüne kadar şekillenen olguların, Rum Yönetimi Başkanlığı için üç potansiyel adayın olduğu bir sahne meydana getirdiğini de kaydeden gazete, bu kişilerin mevcut Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ve Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas olduğunu ekledi.