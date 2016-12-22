Lillikas:"İşgal ordusu, yerleşikler, garantiler, çözümle sona ermeli"

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, Atina’da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Cenevre’deki konferansta “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin mevcudiyetinin garanti altına alınmasının ele alındığı da ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas arasında bir saati aşkın süren görüşmede, Cenevre’deki konferansta, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin mevcudiyetinin garanti altına alınması ile güvenlik ve garantiler konusunun ele alındığını yazdı.

Habere göre Lillikas, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kocas ile gerçekleştirdiği görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirdi.

Lillikas, Kocas’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin büyük bilgiye sahip olmasının ötesinde Kıbrıs Helenizmi için de büyük sevgisinin bulunduğuna dikkati çekti.

Lillikas, Kocas ile birlikte, Cenevre’deki konferansın sahip olduğu perspektifler ile Ankara’nın bugüne kadar takındığı “olumsuz tavır ve taktik” konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Yunan televizyonuna verdiği röportaja da atıfta bulunan Lillikas, Akıncı’nın, garantilerin ve askerin kalması yönündeki bilindik Türk tezlerini yinelediğini savundu.

Türk “işgalinin” yarattığı olguları kaldırmayacak bir çözümün, çözüm olamayacağını ileri süren Lillikas “işgal orduları ve yerleşiklerin, Türk işgalinin yarattığı olgular” olduğunu, garantilerin, askerlerle birlikte Kıbrıs sorununun çözümüyle sona ermesi gerektiğini aksi taktirde çözümün olamayacağını savundu.