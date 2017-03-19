Melin Dobran

Tarihi Girne Limanı dün ziyaretçi akınına uğradı. Hem yerli vatandaşlar hem de yabancı turistler sayesinde liman cıvıl cıvıldı.

Rüzgâra aldırış etmeyen ziyaretçiler, güneşli havanın tadını çıkardı. Özellikle yabancı turistler, Girne Kalesi’ni gezerek, bol bol fotoğraf çekti.

Çocukları ile güzel havada kordon boyunda dolaşan aileler ise güzel vakit geçirdi. Balık avına meraklı olanlar ise kıyıda avlanmak için bekledi. Yağmurlu günlerin ardından hafta sonunun güneşli olması, vatandaşı memnun etti. Özellikle turistler denize nazır biralarını yudumlayarak güzel bir Akdeniz gününün keyfini çıkardı.