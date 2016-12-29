Limasol'da bir evden 400 bin Euro çalındı!

Limasol’a bağlı Yermoseya’da ikamet etmekte olan bir Rus’un evine giren hırsızların, evde bulunan ve içerisinde yüksek meblağlarda para bulunan para kasasını çalarak kaçtıkları belirtildi.

Politis gazetesi, Rus çifte ait eve giren hırsızların, para kasası ile birlikte 400 bin Euro çaldığını yazdı.

Polisin, Rus çiftin evinde bulunan alarm sisteminin çalışmadığını belirlediğini yazan gazete polisin ayrıca, fail veya faillerin hırsızlık yapan alanı çok iyi bildiği tespitinde de bulunduğunu belirtti.

Politis bir başka haberinde Larnaka’da ikamet etmekte olan 28 yaşındaki Romanyalının, aşırı dozda uyuşturucu kullanımına bağlı olarak evinde ölü bulunduğunu yazdı.

Habere göre polis, söz konusu Romanyalının, ikametgahında iki adet enjektör, bir adet çakmak ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kaşık tespit etti.

Politis gazetesi bir başka haberinde, Rum Yüksek Mahkemesi’nin, 18 yıldır Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Bulgar asıllı kadının, Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi tarafından fuhuş yaptığı gerekçesiyle kamu düzenine(asayiş) atıfta bulunarak sınır dışı edilmesine ilişkin kararı aydınlığa kavuşturduğunu belirtti.

Habere göre Yüksek Mahkeme, 10 yılı aşkın bir süreden fazla ikamet eden başka bir AB üyesi ülke vatandaşının, kamu düzenine atıfta bulunularak sınır dışı edilmesinin söz konusu olmadığını bunun ancak kamu güvenliği nedenleriyle yapılabileceği şeklinde görüş ortaya koydu.