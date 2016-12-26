Lise öğrencileri DAÜ’de atölye çalışmalarına katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” başladı. Ülke genelindeki liselerden 1000’i aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 26 Aralık 2016 Pazartesi günü, 09:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlandı.

Atölye çalışmalarının ilk gününe Güzelyurt, Girne ve Lefke bölgesi okullarından 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi ve Lefke Gazi Lisesi öğrecileri katıldı. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yaptılar.

Atölye çalışmalarının ikinci günü olan 27 Aralık 2016 tarihinde Gazimağusa bölge okullarından Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Doğa Koleji Polatpaşa Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi öğrencileri katılacak. 28 Aralık 2016 tarihinde İskele / Karpaz bölge okullarından Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi ve Değirmenlik Lisesi katılacak. Atölye çalışmalarının sonu günü olan 2 Ocak 2017 tarihinde ise Lefkoşa bölge okularından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Ted Koleji, Namık Kemal Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi atölye çalışmasına katılarak, uzmanlar eşliğinde çalışmalar yapacaklar.

38 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin varolan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Konular arasında Makine Atölye Çalışması, CNC Tezgahı ile Parça Kesme, Bilgisayar Destekli Üretim Çalışması, Elektrikli Araba İmalatı Çalışması, Robotlu Üretim ve Bir Optimizasyon Uygulaması, Betonarme Kolonların Dayanım Deneyleri, Elektrostatik ve Elektromanyetik Hakkında Deneyler, Mikrodenetleç ile LED Dizisinde Desen Oluşturma, Kıbrıs Sorunu, Borsa Oyunları, Moleküler Genetik – Polimeraz Zincir Reaksiyon Demonstrasyonu, Evlenmenin Genel Hükümleri, Kent Peyzajı, Mimarlık Güneş Kırıcısı Tasarımı, Yaşam Mekanları, Çağdaş Yapı Sistemleri, Sanal Mekanda Çekim, Fotoğraf Stüdyosu, Kısa Film Atölyesi, Sosyal Medya Gazeteciliği, Reklam için Yaratıcı Düşünce Teknikleri, Birlikte Marka Yaratalım, Yaratıcı Düşünmer ve Estetik Etkinliği, Kendi Videomu Çekiyorum (Video Geliştirme), Beden Müziği, Vücut Bileşimi Ölçümü ve Sağlıklı Beslenme, Ayak Basınç Analizi, Temel İlk Yardım Uygulaması, İlaç Sentezi ve Analizi, İdrar Tahlili, Maket Üzrinde NG (Burun – Mide) Katater Uygulaması, Mikrobiyolojik Analiz, Pedometre, Mutfak Atölye Çalışması, Sosyal Medya ve Güvenlik, 3 D Autocad ile Küçük Proje Uygulaması, Animasyon Teknikleri, Katlama Tekniği ile Tasarım yer almaktadır.

Öğrenciler Ne Dedi?

Bekir ERBEKİR – Lefke Gazi Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ KKTC’deki en iyi eğitim veren üniversite. Kampüsü oldukça güzel ve büyük. DAÜ adanın her yerinde biliniyor ve övgü ile bahsediliyor. Ben psikoloji alanında eğitim almak istiyorum ve DAÜ tercihlerim arasında yer alıyor. Atölye çalışmalarının kesinlikle faydalı olduğunu düşünüyorum. Karar vermemizde etkin rol oynuyor.

Selma ZORNACI - Lefke Gazi Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

Ben üniversitede Turizm veya İşletme alanında eğitim almak istiyorum. DAÜ tercihlerim arasında olan bir üniversite. DAÜ’de eğitim alan birçok yakınım. Atölye çalışmaları sayesinde ilerde eğitim almayı düşündüğümüz bölüm hakkında daha detaylı bilgi sahibi olma şansı yakaladık.

Yelena ÇELİK – Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında eğitim almak istiyorum. DAÜ tercihlerim arasında olan bir üniversite ama henüz tam kararımı vermedim. Etkinliğin kesinlikle faydalı olduğuna inanıyorum. Bölümler hakkında detaylı bilgi alabiliyoruz. Karar vermemizde kesinlikle etkili olacağını düşünüyorum.

Ahmet ULUHAN – Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ çok güzel, büyük ve gelişmiş bir üniversite.Ben Hemşirelik alanında eğitim almak istiyorum. DAÜ kesinlikle tercihlerim arasında olan bir üniversite ve Atölye çalışmalarının bizler için faydalı olacağı düşüncesindeyim. Hem okulu hemde ilerde eğitim almayı düşündüğümüz bölümü yakından tanıma şansı yakalıyoruz.

Zeynep DOĞRUYOL – 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ’yü çok güzel bir üniversite. Benim yeğenim burada okuyor daha önce onu bırakmak için gelmiştik ama ilk defa böyle detaylı gezme fırsatı buluyorum. Üniversiteyi şimdi daha iyi tanıdım ve gerçekten çok beğendim. Ben Mimarlık alanında eğitim almak istiyorum ve DAÜ’yü tercih edeceğim.

Tuğberk Can ARSLAN– 19 Mayıs Türk Maarif Koleji Son Sınıf Öğrencisi

DAÜ çok güzel bir üniversite ve etkinlik sayesinde okulu daha yakından ve detaylı inceleme fırsatı yakaladık. DAÜ çok büyük bir kampüse sahip. Atölye çalışmaları sayesinde bölümler hakkında detaylı bilgi edindik. Etkinliğe katıldığım için çok memnunum.