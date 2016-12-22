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Liverpool Joe Hart'a kancayı taktı

Liverpool Joe Hart'a kancayı taktı

Guardiola'nın beğenmeyip Torino'ya gönderdiği Joe Hart İngiltere yolunda

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Torino'da kiralık olarak forma giyen Joe Hart, önümüzdeki sezon Liverpool forması giyebilir. 

Daily Mirror'ın haberine göre, Manchester City menajeri Pep Guardiola, takımın başına geçer geçmez İngiliz kaleci Joe Hart'ı takımdan göndermiş ve kaleyi Claudio Bravo'ya emanet etmişti. 

29 yaşındaki Hart, yaz transfer döneminde Liverpool'un önceliği olacak.

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