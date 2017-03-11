Lokmacı’da 4 gram uyuşturucuyla yakalandı
Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda, KKTC’ye giriş yapan I.A.’nın (E-22) üzerinde yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı. I.A. tutuklandı.
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Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’nda, KKTC’ye giriş yapan I.A.’nın (E-22) üzerinde yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu ve emare olarak alındı. I.A. tutuklandı.
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