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Lokmacı'da uyuşturucuyla yakalandı

Lokmacı'da uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da Lokmacı kapısından dün KKTC’ye girdiği sırada yapılan kontrolde üzerinde uyuşturucu bulunan O.M.M.(K-29) tutuklandı.

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Lefkoşa’da Lokmacı kapısından dün KKTC’ye girdiği sırada yapılan kontrolde üzerinde uyuşturucu bulunan O.M.M.(K-29) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da şüpheli görülen O.M.M’nin tasarrufunda hintkeneviri olduğuna inanılan 10 gram ağırlığında madde bulundu.

O.M.M’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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