Lokmacı'da uyuşturucuyla yakalandı
Lefkoşa’da Lokmacı kapısından dün KKTC’ye girdiği sırada yapılan kontrolde üzerinde uyuşturucu bulunan O.M.M.(K-29) tutuklandı.
A+A-
Lefkoşa’da Lokmacı kapısından dün KKTC’ye girdiği sırada yapılan kontrolde üzerinde uyuşturucu bulunan O.M.M.(K-29) tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre dün 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da şüpheli görülen O.M.M’nin tasarrufunda hintkeneviri olduğuna inanılan 10 gram ağırlığında madde bulundu.
O.M.M’nin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.