Londra'da bıçaklanan polise ilk müdahaleyi Bakan Ellwood yaptı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısında yaşamını yitiren polis memuruna ilk müdahaleyi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Ellwood'un yaptığı ortaya çıktı.

Londra'da yaşanan terör saldırısında bıçaklanarak hayatını kaybeden polise ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Ellwood yaptı.

Eski bir asker olan Ellwood, parlamentonun bahçesinde kanlar içinde yatan polisin kanamasını durdurmaya çalışırken ve polisi hayata döndürmek için suni solunum yaparken çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İngiliz bakanın polise yardım ederken kendi yüzünün de kanlar içinde kaldığını gösteren fotoğraflar, sosyal medyada paylaşıldı. Ellwood'un çabası, ülkedeki siyasetçilerin övgüsünü aldı.

Londra'da yaşanan olayda kimliği henüz açıklanmayan bir saldırgan, Westminster Köprüsü'nde aracını insanların üzerine sürmüş, ardından İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Araçtan çıkan saldırgan, parlamentoda görevli bir polise bıçakla saldırmıştı. İngiliz polisi, saldırganı vurarak etkisiz hale getirmişti.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Komiser Yardımcısı Mark Rowley, Londra'yı hedef alan saldırıda, zanlı dâhil 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Olayın gerçekleştiği bölgeye giden yollarda artırılan güvenlik önlemleri devam ediyor. Bazı yolların polis tarafından trafiğe kapatıldığı bölgede, silahlı devriye sayısı da artırıldı.

Saldırı, parlamentoda her hafta düzenlenen "Başbakana Sorular" oturumundan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Saldırı sırasında Başbakan Theresa May parlamentodaydı ve korumalarınca dışarı çıkarıldı.

İngiltere'de terör tehdidi seviyesi uzun süredir en üst düzeyin bir altı olan "ciddi" basamağında tutuluyordu.