Londra'da saldırı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan İngiltere Parlamentosu yakınlarında silah sesleri duyuldu. Polis, Parlamento önünde bıçaklı saldırı olduğunu, saldırganın vurulduğunu açıkladı. Milletvekillerine bilgi veren Avam Kamarası lideri David Lidington olayı doğrulayarak, Parlamento binası önünde yaşanan olayda bir polis memurunun bıçaklandığını belirtti. Milletvekillerine bilgi veren Lidington, "ciddi" bir olayın ardından saldırgan olduğu değerlendirilen şüphelinin polis tarafından vurulduğunu söyledi. Yaralı polis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Parlamento binası yakınlarındaki Westminster Köprüsü üzerinde bir başka saldırı daha oldu. İngiliz polisi, parlamento yakınında çevreye ateş açıldığını bildirdi. Görgü tanıkları ise Westminster Köprüsü üzerinde ilerleyen bir aracın içindeki saldırganların, önce aracı halkın üzerine sürdüğünü daha sonra çevreye rastgele ateş açtığını anlattı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aralarında saldırganın da olduğu 4 kişinin öldüğü belirtildi. Polis yetkilisi Mark Rowley, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rowley ayrıca Westminster Köprüsü'nde yaralananlardan 3'ünün polis olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyoruz" denildi.

Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Westminster Köprüsü'nde yaralananların bazılarının Fransız öğrenciler olduğunu ifade etti. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Romain Nadal da okul gezisinde olan üç öğrencinin yaralandığını belirtti.

İngiliz polisi olayı "terör saldırısı" olarak gördüklerini belirterek, şüpheli bir aracın varlığından da bahsetti. Bu nedenle bölge boşaltıldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May Parlamento binasından çıkarıldı, resmi konutunda gelişmeleri takip ediyor.

Çalışanlar ise Parlamento'da bir süre bekletildikten sonra kademeli olarak tahliye edildi. Bina giriş-çıkışlara kapatılmış durumda. Çalışmalar da askıya alındı.

Parlamento'ya giden metro hatlarıyla Westminister Köprüsü kapatıldı. Halkın özellikle Parlamento Meydanı, bakanlıkların olduğu Whitehall, Westminster Köprüsü, Lambeth Köprüsü, Victoria Caddesi yakınlarında bulunmaması istendi

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Londra'daki saldırılarla ilgili bilgilendirildiğini ve gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

Türkiye'den tepkiler

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör herkesin başının belasıdır. Terörü sadece Müslüman ülkelerle zikretmek yapılan en büyük yanlıştır. Terör küresel bir felâkettir, insanlığın başının belasıdır" dedi. Yıldırım ayrıca, "Terör konusunda çifte standardı, 'ama'yı, 'fakat'ı bırakmak lâzım ve terör konusunda bütün ülkelerin bir araya gelmesi lâzım, ortak mücadele yapılması lâzım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Reuters, BBC, AA