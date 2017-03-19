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Londra'da Suriye yürüyüşü

Londra'da Suriye yürüyüşü

Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşın 6. yılında Londra’da yürüyüş düzenlendi.

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Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşın 6. yılında Londra’da yürüyüş düzenlendi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye Dayanışması adlı sivil toplum örgütünün düzenlediği yürüyüş, başkent Londra’nın Oxford Caddesi’nden başladı.

Yaklaşık 500 göstericinin katıldığı eylemde, Suriye rejimi, Rusya, İran, ABD ve İngiltere karşıtı sloganlar atıldı.

"Esed’le yeter artık", "Sivilleri koruyun", "Suriye’deki İran işgalini durdurun" ve "6 yıl oldu, Suriyeliler hala barış ve özgürlük için mücadele ediyor" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"ya yürüdü.

Beşşar Esed rejiminin Mart 2011'de başlayan halk hareketlerine şiddet kullanarak müdahale etmesiyle patlak veren iç savaşta 6 yıl geri kaldı.

İç savaş yüzbinlerce Suriyelinin hayatına mal oldu, milyonlarcası da sığınmacı durumuna düştü.  Suriyeli sığınmacıların yaklaşık 3 milyonu Türkiye’de bulunuyor.

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