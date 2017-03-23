Londra’daki saldırıda Kıbrıslı Aysha Frade hayatını kaybetti

Londra’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 43 yaşındaki Aysha Frade’nin Kıbrıs kökenli olduğu ortaya çıktı.

8 ve 12 yaşındaki kız çocuklarını okuldan almak için köprüyü geçmeye çalıştığı sırada saldırıyı gerçekleştiren aracın altında kalarak hayatını kaybeden kadının babası Kıbrıs kökenli, annesi ise İspanyol.

DLD koleji’nde öğretmen olarak çalışan Frade’ın ölümü çevresinde şok etkisi yarattı.DLD Kolej Müdürü Rachel Borland derin üzüntü duyduğunu belirterek” Frade ailesine elimizden gelen her desteği sunacağız” dedi.

Borland “Aysha üniversitedeki idari ekibin bir üyesi olarak çalıştı. Öğrencilerimiz ve meslektaşları tarafından son derece saygıyla karşılandı ve sevildi. Ölümü hepimizde derinden üzüntü yarattı. “