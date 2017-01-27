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LTB Başkanı Harmancı Korgeneral Paç ile görüştü

LTB Başkanı Harmancı Korgeneral Paç ile görüştü

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) ziyaret ederek Başkan Mehmet Harmancı ile görüştü.

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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) ziyaret ederek Başkan Mehmet Harmancı ile görüştü.

LTB’den verilen bilgiye göre, belediyedeki görüşmede gündemdeki bazı projelerin detayları da konuşuldu.

LTB Başkanı Harmancı ve KTBK Komutanı Paç, görüşmede plaket teatisinde de bulundu.

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