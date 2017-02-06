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LTB Engelsiz Dans Okulu, ilk yaşını kutladı

LTB Engelsiz Dans Okulu, ilk yaşını kutladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engelsiz Dans Okulu, ilk yaşını kutladı.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engelsiz Dans Okulu, ilk yaşını kutladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Stüdyo 21’in katkısı, LTB Engellemeyen Lefkoşa Komitesi’nin girişimleriyle hayat bulan ve özel gereksinimli bireylerin ücretsiz dans dersleriyle sosyalleşmesini sağlayan okulun 1’inci yaşı için parti düzenlendi.

Stüdyo 21 dansçılarıyla Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın da yer aldığı LTB Engelsiz Dans Okulu’nun ilk yaş kutlamasına, LTB Engellemeyen Lefkoşa Komitesi Başkanı Çelen Çağansoy da katıldı.

Pasta kesiminin de olduğu kutlamada, çocuklar dans edip eğlendi.

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