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  3. LTB, Haspolat İlkokulu öğrencilerine özel yeni yıl etkinliği düzenledi
LTB, Haspolat İlkokulu öğrencilerine özel yeni yıl etkinliği düzenledi

LTB, Haspolat İlkokulu öğrencilerine özel yeni yıl etkinliği düzenledi

Lefkoşa Türk Belediyesi, Haspolat İlkokulu’nda okuyan 4. ve 5.sınıf öğrencileri yanında Engelsiz Dans Grubu öğrencilerine özel yılbaşı etkinliği düzenledi.

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Lefkoşa Türk Belediyesi, Haspolat İlkokulu’nda okuyan 4. ve 5.sınıf öğrencileri yanında Engelsiz Dans Grubu öğrencilerine özel yılbaşı etkinliği düzenledi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklı’daki Barış Manço Parkı içerisinde bulunan kafeteryada gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar eğlendi, dans etti ve sürpriz hediyeler aldı.

Stüdyo 21’in çocuklara dans dersi verdiği etkinlikte, eğitmenlerle birlikte dans da eden öğrenciler, Noel Baba kostümlü animatöre de büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tüm çocuklarla tek tek ilgilendi, sohbet etti ve hediyelerini dağıttı.

Başkan Harmancı, çocukların yeni yılını kutlarken, onlara eğitim yaşamlarında başarı da diledi.

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