LTB Kadın Sığınma Evi’ne Yakın Doğu Koleji’nden destek

Yakın Doğu Koleji Müdür Muavini Ömer Özkan, Yakın Doğu Koleji Ortaokul Türkçe Bölümü tarafından LTB Kadın Sığınma Evi yarına 8 Mart’ta düzenlenen kermesten elde edilen geliri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teslim etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre kermeste, öğrencilerin ve öğretmenlerin evlerinde yaptıkları tatlı ve tuzlu yiyeceklerin yanı sıra, seramik dersinde yapılan çeşitli takı ve süs eşyalarının satışından toplanan 2 bin 500 TL, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı nezdinde LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Koleji Müdür Muavini Ömer Özkan ile Yakın Doğu Koleji Ortaokul Türkçe Bölümü öğretmen ve öğrencilerine, LTB Kadın Sığınma Evi’ne gösterdikleri duyarlı ve anlamlı katkılarından ötürü teşekkür etti. Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin katkılarla ilerleyen süreçte çok daha iyi noktalara geleceğini sözlerine ekledi.