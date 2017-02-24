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LTB “Unutkanlık” konulu seminer düzenledi

LTB “Unutkanlık” konulu seminer düzenledi

LTB düzenlediği "Unutkanlık" konulu seminer, Arabahmet Kültürevi'nde verildi.

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği "Unutkanlık" konulu seminer, Arabahmet Kültürevi'nde verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, belediyenin, yurttaşları bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla uzun süreden beridir konuların ilgili uzmanları ile yapılan işbirliğiyle ücretsiz verilen eğitim seminerleri devam ediyor.

Bu kapsamda dün öğleden sonra Arabahmet Kültürevi'nde yer alan "Unutkanlık"  konulu seminere konuşmacı olarak Uzman Psikolog Gülşen Özgü Koşucu ve Uzman Nörolog Dr. Pınar Gelener, katıldı.

Yurttaşlarla birlikte LTB personelinin de izlediği seminerin sonunda sorular cevaplandı ve LTB Eğitim Organizasyonu Birimi Sorumlusu Fatoş Anter tarafından konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Seminerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri de verildi.

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