LTB'de “Engelli Bireylere Davranış Şekli” konulu eğitim verildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çalışanlarına yönelik “Engelli Bireylere Davranış Şekli” konulu eğitim verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, eğitim, LTB bünyesinde bulunan Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Biran Mertan tarafından verilen farkındalık eğitimi, belediye çalışanlarının katılımı ile LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Eğitim çalışmasında, engelli bireyin tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre davranış şekilleri, engellilere yönelik iletişim teknikleri ve empati gibi konu başlıkları anlatıldı. Katılımcıların eşlik ettiği uygulamalarla da engelli bireylerin dünyası tanıtılarak empati kurulması sağlandı.