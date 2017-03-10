LTB'den 122 işyerine sıkı denetim!

Lefkoşa Türk Belediyesi, bu hafta içinde denetlediği 122 işyerinden ’ünün faaliyetlerini durdurdu, bazılarına ceza yazdı ve birçok ürüne el koydu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 6-10 Mart döneminde gerçekleştirdiği işyeri denetimlerinde, Tabba Püskül ve Beyoğlu Börekçisi isimli iki işyerine, izinsiz, sağlık karnesiz ve gayrı sihhi koşullardan dolayı para ceza kesti ve işyerlerinin faaliyetlerini durdurdu. Palmiye Pansiyon isimli işyerine de avukatlar aracılığıyla kapatma bildirimi yapıldı.

Hasan Kuzu isimli kuaförün faaliyeti ise izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırılmasından dolayı durduruldu.

Denetimlerde Snap Bar, Garfield ve Karafaki isimli işyerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Corner Pub isimli işyerine ise sağlık karnesiz personel çalıştırması ve gayrı sihhi koşullardan dolayı para ceza kesildi.

Açıklamada, Beyoğlu Börekçisi adlı işyerindeki 22 böreğin müsadere edildiği, 11 işletmeye iş yeri izini ve sağlık karnesi yenilemesi için ihbar yazıldığı, 1 eczane nitelikli işyerinin imha işlemlerinin Vergi Dairesi ve İlaç Eczacılık Dairesi ile birlikte yapılarak 1342 adet tarihi geçmiş ilacın imha edildiği, 1 gıda deposu nitelikli işyerinin imha işleminin ise Vergi Dairesi ile birlikte yapılarak 5167 kg tarihi geçmiş gıda ürününün imha edildiği bilgileri de yer aldı.