LTB'den 123 işletmeye denetleme

Lefkoşa Türk Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştıran Hot Chick isimli işyerine para cezası kesti, Hisarüstü Meyhanem isimli işyerinin ise gayrı sıhhi koşullardan dolayı faaliyetlerini durdurdu.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB’nin başkent Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor.

123 İŞYERİ DENETLENDİ

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, 27 Şubat-3 Mart tarihlerini kapsayan dönemde 123 işyerini denetlendi.

İşyerleri niteliklerine göre; 4 kasap, 1 balık satış deposu, 14 restoran, 8 kafeterya, 5 unlu mamül imalat ve satış yeri, 2 bar, 1 pastane, 1 fırın, 3 meyhane, 3 erkek berberi, 7 kadın kuaförü, 9 meslek iznine tabi işyeri, 7 eğitim kurumu, 1 benzin istasyonu, 11 market, 1 yaşlı bakım evi, 2 kuru temizleme, 2 spor salonu, 1 dernek lokali, 1 casino, 1 otel, 3 kahvehane, 1 düğün salonu, 1 gıda deposu, 5 oto galeri, 10 pansiyon ve/veya işçi yatı evi, 3 internet cafe, 2 büfe ve 8 belediye tuvaletinin sağlık koşullarına uygunluğu kontrol edildi.

Denetimlerde, izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı Hot Chick isimli işyerine para cezası kesilirken, Hisarüstü Meyhanem isimli işyerinin ise gayrı sihhi koşullardan dolayı faaliyeti durduruldu.

Ayrıca, 5 işyerine ise izin ve sağlık karnesi yenilemesi için ihbar yazıldı, 1 işyerinin imha işlemleri yapıldı, 2 internet cafe ve 1 pansiyon nitelikli işyerlerine gerekli koşulları sağlaması için taahhüt yapılarak süre verildi.

Şubeden yapılan açıklamada denetimlerin gece gündüz rutin şekilde devam edeceği ve işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli sağlık koşullarını ve sağlık karneleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği bildirildi.