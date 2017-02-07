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  3. LTB’den görme ve işitme engellilere yönelik haber bülteni
LTB’den görme ve işitme engellilere yönelik haber bülteni

LTB’den görme ve işitme engellilere yönelik haber bülteni

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), görme ve işitme engellilere yönelik, haftalık haber özetleri şeklinde hazırlanan “Görme ve İşitme Engelliler İçin Haber Bülteni” uygulaması başlattı.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), görme ve işitme engellilere yönelik, haftalık haber özetleri şeklinde hazırlanan “Görme ve İşitme Engelliler İçin Haber Bülteni” uygulaması başlattı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre LTB ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğinde hazırlanan ve belediyenin bu alandaki hizmetleri başta olmak üzere, birçok gelişmeyi işitme ve görme engelli yurttaşlara ulaştıran haber bültenini, işaret dili ve betimleme konusunda eğitim almış olan belediye personeli Sanem Koç hazırlayıp sunuyor.

Sanem Koç tarafından hazırlanan “Görme ve İşitme Engelliler İçin Haber Bülteni’nin ilkini izlemek isteyenlerin, www.lefkosabelediyesi.org resmi web sitesi veya LTB’nin facebook sayfasını ziyaret edebileceği ifade edildi.

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