LTB'den izinsiz ağaç kesmeye zorunlu ağaçlandırma cezası

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), bir şahıs tarafından izinsiz kesim yapılan arsayı mülk sahibi ile birlikte yeniden ağaçlandırdı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Ortaköy bölgesinde bir şahıs tarafından izin alınmadan arsasındaki ağaçları kesilen Dilek Önem’in durumu ile ilgili olarak, LTB ilgili arsada ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Dilek Önem ile birlikte arsaya giden LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, yeşile karşı daha duyarlı ve hassas olunması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundular.

HARMANCI: “İNŞAAT RUHSATI VERİRKEN AĞAÇLANDIRMA ŞARTI KOYDUK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Dilek Önem’in yaşadığı mağduriyeti kendi imkân ve olanakları çerçevesinde giderebilme amacı ile hareket ettiklerini belirterek sözlerine başladı.

Başkan Harmancı, yanlış yapanların yanına kâr kaldığı sürece sıkıntıların asla aşılamayacağını belirterek, yanlışlığa verilecek en güzel cevabın ise bugünkü birliktelik olduğunu ifade etti.

Çeşitli uygulamalarla yeşilin arttırılması için yeni yöntemler bulmaya çalıştıklarını ve kısa bir süre önce bu konuda somut adımlar attıklarını ifade eden Harmancı, bu yöntemlerden bir tanesinin LTB tarafından verilecek inşaat ruhsatlarında ağaç dikme zorunluluğunun uygulamaya geçmesi olduğunu vurguladı.

Harmancı, diğer bir uygulamanın ise çocuklara ağaç sevgisini kazandırmak olduğunu aktarırken, bu kapsamda 2 yıldan beridir LTB Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesi’nin Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, ilkokullarda yeşil alanlara ağaç fidanları diktiğini anımsattı. Harmancı fidan dikimlerinin sivil toplum örgütleri ile birlikte planlandığını da kaydetti.

“BUDAMALARDA KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ”

Son dönemde medyada ağaç budamaları ile ilgili bir tartışma olduğuna değinen Başkan Harmancı, yurttaşların da gördüğü fotoğraflara yönelik tepki verdiğini, bunun da normal olduğunu belirtti.

Başkan Harmancı, belediyede, alanlarında uzman ziraat mühendisleri ile peyzaj mimarları olduğunu ve ağaç budamalarında Orman Dairesi ile işbirliği içerisinde hareket edildiğini önemle vurgulayarak, bu konuda yaşanan tartışmalarla açıklık getirdi.

“SELİMİYE’DEKİ AĞAÇ TEHLİKE ARZ ETTİĞİ İÇİN BUDANDI”

Harmancı, Selimiye Camii’nin bir noktasında bulunan çit türü ağacın eğiminden dolayı tehlike arz etmesi nedeniyle budandığını belirtti.

Harmancı, ekiplerin söz konusu çit ağaç için yapılabilecek her adımı attıklarını ancak ekiplerin tüm hassasiyetlerine rağmen ağacın gövdesindeki çatlağın düzelebilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması nedeni ile daha derinden bir budama yapıldığının altını çizdi.

Konuyla ilgili tüm LTB Meclis üyelerinin, Ziraat Mühendisleri Odası’nın, Peyzaj Mimarları Odası’nın ve Orman Dairesi yetkililerinin bilgilendirildiğini kaydeden Başkan Harmancı, kamuoyunun bu konuda doğru bilgilendirilmesinin gerekliliğine işaret etti.

“Ağacı siyasete alet etmeden, siyaseti ağacın odak noktası haline getirerek hareket etmenin daha doğru olacağına inanıyorum” diyen Harmancı, “Ülkenin geleceği daha yeşil olacaksa, ayrışarak değil, birlikte mücadele edilerek olacak” şeklinde konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin hassasiyetlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Harmancı, “ülkemizde özellikle kırsal alanlarda asırlık zeytin ağaçları katlediliyor, binlerce ardıç ağaçları katlediliyor, okaliptüsler kökünden kesiliyor ama biz gündemi bilim insanlarının açıkladığı budamalara çeviriyoruz ve esas yitirilen değerleri unutuyoruz” dedi.

800 YENİ FİDAN DİKİMİ YAPILIYOR

Geçtiğimiz günlerde Güzelyurt’ta bulunan Orman Dairesinden 800 yetişmiş fidan aldıklarını belirten LTB Başkanı Harmancı, fidanları ağaç yönünden eksikliği bulunan parklarda, rekreasyon alanlarında ve yeşil alanlarda değerlendirerek, Lefkoşa’da yeşil konusunda önemli bir kazanım sağlanacağını belirtti.

ÖNEM’DEN BAŞKAN HARMANCI’YA TEŞEKKÜR

Arsa sahibi Dilek Önem’in de doğa ile ağaçların korunması gerektiğini söyleyerek ağaçların bilinçli bir şekilde budanması ve kesilmesi gerektiğine dikkat çektiği belirtildi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir’in ise konuşmasında, yeşilin az olduğu KKTC’de her bir ağacın çok önemli olduğunun altını çizerek, bu konuda işbirliği yapılarak yeşilin korunması ve daha fazlasının oluşturulması gerektiğini belirttiği kaydedildi.