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  3. LTB’nin “özel eğitimde özel anne ve özel çocuk olmak projesi” sürüyor
LTB’nin “özel eğitimde özel anne ve özel çocuk olmak projesi” sürüyor

LTB’nin “özel eğitimde özel anne ve özel çocuk olmak projesi” sürüyor

LTB özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirdiği “Özel Eğitimde Özel Anne ve Özel Çocuk Olmak Projesi” devam ediyor.

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirdiği “Özel Eğitimde Özel Anne ve Özel Çocuk Olmak Projesi” devam ediyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, proje kapsamında önceki gün aileler ile çocuklar buluştu ve seramik-resim-mandala çalışması yaptı.

Proje pilot yeri olan Lefkoşa Özel Eğitim Okulunda yer alan buluşmaya, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak, hem çocuklarla birlikte mandala yaptı, hem de projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı burada yaptığı konuşmada, özel anneler ve özel çocukların buluştuğu bu özel projenin ciddi bütçeler olmamasına rağmen sevgi ve insan potansiyelini doğru kullanarak ne denli güzel şeylerin başarılabileceğini bir kez daha gösterdiğine vurgu yaptı.

Göreve geldiği günden itibaren özel gereksinimli bireyler için imkanlar çerçevesinde LTB’nin hizmet yelpazesini oldukça genişlettiğini ifade eden Harmancı, bunu yaparken de sadece LTB ve belediye personelinin değil, kurum, kuruluş ve bireylerin de katkılarının olduğunu söyledi.

Harmancı, bu sayede potansiyellerini birleştirerek, özel çocukların özel aktivitelerini de genel hizmetlerin bir parçası haline getirmeyi başardıklarını belirterek, bu yöndeki çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Lefkoşa Özel Eğitim Okulu Müdürü İlkay Gökbulut da, anneleri üretken, bağımsız ve mutlu kılacak böylesi bir etkinliğe destek veren LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür ederek, okulu adına etkinliğe maddi/manevi katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

LTB Engellemeyen Şehir Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy da, LTB Engelsiz Lefkoşa Birimi’nin çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, bu çerçevede Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi’nde çocuklara ve ailelere yönelik mambala ile seramik atölyesi düzenlediklerini kaydetti. Annelerin, “bu çalışmalardan çok mutlu olduklarını” söylediklerini de ifade eden Çağansoy bu proje sonucunda Haziran ayında sergi açacaklarını ve LTB olarak toplumun içerisinde engellileri var etme mücadelesine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonrasında etkinlik, özel olarak hazırlanan pastanın kesilmesi ile son buldu.

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