Lefke’ye bağlı Yeşilyurt köyü sakinleri Yeni Bakış’a bölgede yaşanan sorunlarını aktardı. Özellikle işsizlik nedeniyle gençlerin göçüne dikkat çeken bölge sakinleri , köy içinden geçen yeni yol nedeniyle de mağdur olduklarını belirtti.

Halil Güney;“İş imkânı yok”

“Bölgede iş imkânı çok olmadığından dolayı göç eden gençlik var. Altyapı eksiklikleri de birçok bölgede olduğu gibi Yeşilyurt’ta da mevcut. Köylülerin bir diğer sorunu ise köy içinden geçen yolda mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerinin tam olarak giderilmemesidir.”

Fevzi Saraç;“Gençler göç ediyor”

“Bölgenin en büyük sorunlarından biri gençliğin göçü. Bölgede iş imkanının fazla olmamasından dolayı, Lefkoşa, Girne gibi yerlerde iş bulan genç nüfus oralara göç etmeyi tercih ediyor. Yine bir köy halkı için bir diğer problem köy içerisinden geçen yol ile ilgili mağduriyetlerin bir kısmının yaşamaya devam etmesidir.”

Nurettin Solak;“Kırsal kesim arsası verilmeli”

“Ülkemizde en büyük sorunlardan biri olan işsizlik bizim bölgede de yaşanmakta. Bölgede iş imkânının çok fazla olmaması gençlerinde buna bağlı olarak göçüne sebep oluyor. Gençleri bölgede tutabilmek için kırsal kesim arsası verilse bence biraz olsun göçün önüne geçilebilir diye düşünüyorum.”

Murat Seyhan;“Gençlik göç ediyor”

“Yeşilyurt’ta özellikle gençler adına kırsal kesim arsaları verilmemesi ve iş imkânının fazla olmaması sebebi ile gençliğin birçoğu göç etmiş durumda. Bir diğer sorun ise köy içinden geçen yol nedeni ile mağdur olan vatandaşların bir kısım mağduriyetleri giderilmiş olsa da bir kısmının halen giderilmemesi.”

Hasan Abbas;“Maaşın yarısı benzine gidiyor”

“Ülkede yaşanan işsizlik problemi Yeşilyurt’ta da yaşanmakta iş imkânının azlığı sebebi ile gençlik de göç etmektedir. Bölgedeki gençlik Lefkoşa, Girne gibi ilçelerde bulduğu işlerde gidip gelmede maaşlarının yarısı benzine gitmesinden dolayı o bölgelere göç etmeyi tercih ediyor.”

Mehmet Özdemir;“Ortak sorun işsizlik”

“Yeşilyurt ve civar köylerin hemen hemen hepsinin ortak sorunu işsizlik. Köy gençliğinin bir kısmı üniversite sayesinde iş bulsa da geriye kalan kısmı işsiz veyahut uzak bölgelerde işe gidip gelmek zorunda, bu da tabi ki gençlik için büyük sıkıntı.”