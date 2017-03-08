Macaristan: "Göç, terörizmin Truva atıdır"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sığınmacı krizinin yavaşladığını ama son bulmadığını belirterek, "Şimdi bu dakikada bile kuşatma altındayız" dedi.

Macaristan'ın sınır bölgelerinde görevlendirilmesi planlanan "sınır avcıları" programından mezun olan görevlilerin yemin töreninde sığınmacı krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Orban, "Şimdi bu dakikada bile kuşatma altındayız" dedi.

Sığınmacı krizinin yavaşladığını ama son bulmadığını bu yüzden her duruma karşı hazırlıklı olunması gerektiğini savunan Orban, "Günlük binlerce yasa dışı sığınmacı yerine yüzlercesi hakkında haberler duyuyoruz. Yine de arkamıza yaslanamayız çünkü sadece iki büyük saldırı arasında cephemizi güçlendirmek için vakit kazandık. Fırtına son bulmadı sadece biraz sakinleşti.'' şeklinde konuştu.

Sınırdaki baskının son bulmadığını bilakis önümüzdeki yıllarda da milyonlarca insanın daha iyi bir yaşam umuduyla yollara düşmeye hazırlandığını iddia eden Orban, ''Buraya gelmek isteyenler buradaki kültür ve adetlere göre yaşamak istemiyorlar, bilakis kendi kültürlerini Avrupa yaşam seviyesinde yaşamak istiyorlar. Göç, terörizmin Truva atıdır.'' dedi.

- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlardan olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırma yoluna gitmişti.

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlarındaki güvenlik önlemlerini artırıp ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Macar hükümeti, geçen yıl 5 Temmuz'da aldığı kararla Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca "derin sınır kontrolü" sistemini yürürlüğe koymuş, sınır bölgesindeki 8 kilometre içinde yakalanan sığınmacıların en yakın tel örgüde bulunan kapıya götürüleceğini duyurmuştu.

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, sınıra o güne kadar yapılandan daha yüksek ve güçlü yeni tel örgü hattının inşasına başlandığını bildirmişti.

Macaristan Ulusal Meclisi, aralarında çocukların da olduğu tüm sığınmacıların iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda gözaltında tutulmasını zorunlu kılan bir yasayı kabul etmişti.

Öte yandan, birçok sivil toplum kuruluşu, Macar güvenlik güçlerinin ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacılara şiddet uygulanarak Sırbistan tarafına çıkarıldığını iddia ediyor.