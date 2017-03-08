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  3. Madagaskar'da kasırga 3 can aldı
Madagaskar'da kasırga 3 can aldı

Madagaskar'da kasırga 3 can aldı

Madagaskar'ı etkisi altına alan Enavo Kasırgası, en az 3 kişinin ölümüne, 500 kişinin evsiz kalmasına yol açtı.

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Madagaskar'ı etkisi altına alan Enavo Kasırgası, en az 3 kişinin ölümüne, 500 kişinin evsiz kalmasına yol açtı.

"L'Express de Madagascar" gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusunu vuran kasırga, bölgede büyük hasara neden oldu. Kasırgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ölenler arasında 5 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Kasırganın yol açtığı güçlü rüzgar ve yağışlar nedeniyle bölgede birçok okul, kamu hizmet binası ve ev hasara uğradı.

Enavo Kasırgası'nın güneye doğru ilerleyerek bugün başkent Antananarivo'yu etkisi altına alması bekleniyor.

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