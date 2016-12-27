Mağusa için 2017'de önemli kehanetler

Mağusa Plus Haberi

Mağusa’da yaşayan Mısır’lı ünlü Astrolog Prof A.Abdulaziz, Kapalı Maraş Bölgesinin 2017 yılında açılacağını ve turizmde birinci sıraya yerleşecek olan Mağusa’da esnafın da derin bir nefes alacağını söyledi.

Mağusa Plus’a değerlendirmelerde bulunan ünlü astrolog öncelikle Astroloji’nin bilimsel bir dal olduğunu ve fal ile karıştırılmamasını istedi.

İslam Felsefesi okuduktan sonra Hindistan’da Astroloji Uzmanı olduğunu ve 1987 yılında Kıbrıs’a geldiğini anlatan Addulaziz, 90’lı yıllarda gerek Kıbrıs, gerek Türkiye, gerekse ortadoğu ile ilgili yapmış olduğu tahminlerin %90’ının gerçekleştiğini söyledi.

“Akıncı’nın Cumhurbaşkanı seçileceğini bildim”

Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akıncı ile Eroğlu’nun ikinci tura kalacağını ve Akıncı’nın %60’ın üzerinde oy alarak Cumhurbaşkanı seçileceğini bildiğini anlatan Abdulaziz, Akıncı’nın kendisini arayarak, “seçimin galibi sensin” dediğini de dile getirdi.

15 Temmuz’u da önceden bildim

Türkiye’de 2016 yılının Temmuz ayı içerisinde bir fekaletin olacağını ancak önleneceğini de bildiğini belirten Abdulaziz, Kasım ayında da bir gerginlik öngördüğünü ifade etti.

Kapalı Maraş açılacak

Mağusa’da 2017 yılı içerisinde turizmde büyük bir sürpriz olacağını ve Kapalı Maraş’ın açılması ile Mağusa’nın turizm sektöründe birinci sıraya yerleşeceğini söyleyen Abdulaziz, esnafında derin bir nefes alacağını iddia etti.

Abdulaziz, özellikle Şubat ayından sonra Mağusa’nın çok güzel bir yer olacağını dile getirdi. Ünlü astrolog ayrıca Mağusa’daki yeni sanayi bölgesinin, Lefkoşa’daki sanayi bölgesini de geçerek birinci sıraya yerleşeceğini aktardı.

Yeni dönemde en fazla vekil Mağusa’dan

Gelecek seçimler ile ilgili de değerlendiremelerde bulunan ünlü astrolog, KKTC’deki tek bölgeli seçim sisteminde, en fazla vekilin Mağusa’dan seçileceğini dile getirdi. Abdulaziz ayrıca Mağusa Belediye Başkanlığına gelecek dönemde, bağımsız olarak adaylığını koyacak bir adayın seçileceğini kaydetti.

2017 yılında burçların durumu

Burçlarla ilgili 2017 yılında değerlendirmelerde bulunan ünlü astrolog, geçtiğimiz yıl kendileri için pek iyi gitmeyen İkizler ve Terazi burcunun, bu yıl %50 daha iyi bir yıl geçireceklerini söyledi. Boğa ve Koç burçlarının sağlık konusunda daha rahat bir yıl geçireceklerini anlatan Abdulaziz, evlilik konusunda da bu iki burcu daha güzel bir yılın beklediğini müjdeledi.

Yengeç burcu kadınları dikkat!

Yengeç burcunun bu yıl duygulas olarak ve evlilik konusunda sıkıntı yaşayacağını belirten Abdulaziz, Yengeç burcu olan 30 ile 40n yaş arasındaki kadınları sağlık konusunda uyardı.

Bu yıl özellikle sol memelerinde ağrı hissetmeleri halinde hiç vakit kaybetmeden doktora gitmeleri gerektiği konusunda kadınları uyaran Abdulaziz, Başak burcu erkeklerini de bağırsakları konusunda uyardı ve bu yıl Başak burcu erkeklerinin bağırsak kanserinde artış olacağını söyledi.

Akrep burcu Şubat ve Nisan aylarındaki kavgaları büyütmeyin

Akrep burcunu da uyaran Abdulaziz, Akrep burcu olan evlilerin Şubat ve Nisan ayındaki tartışmaları büyütmemelerini aksi halde ayrılık yaşanabileceğini söyledi. Yay burcunun maddi ve manevi oalrak çok iyi bir yıl geçireceğini belirten Abdulaziz, Oğlak burcunun Ocak ayında sııntı çekeceğini ancak daha sonra sıkıntıyı aşacağını söyledi. Aslan burcunun sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini anlatan Abdulaziz, bu burçtaki kişilerin son noktaya geldiğinde mücadeleyi bıraktığını söyledi, Abdülaziz aslan burcu kadınlarının yaşlanmadığınıb da kaydetti.