Mağusa-Mersin seferleri duracak

Nadire Bahadi

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’ne ait Bozcaada yolcu ve yük feribotu yaza hazırlanıyor.

Yaklaşık 16 yıldan bu yana Mersin – Mağusa, Mağusa- Mersin seferlerini yapan Bozcaada kış sezonu boyunca tadil edilemedi.

Kış aylarında da seferleri devam eden Bozcaada, Nisan ayının ikinci haftası tersaneye girecek.

Bozcaada’nın yolcu ve mal güvenliği açısından A’dan Z’ye bakımı yapılacak.

Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan bakım ve onarım işlemleri süresince ise Mersin’den Mağusa’ya, Mağusa’dan Mersin’e olan feribot seferleri duracak.

Maliyeti oldukça yüksek

Haftanın 3 günü Mersin seferi yapan Bozcaada ağır kış şartlarını geride bıraktı.

Kışın tadil edilemediği için feribotun özellikle dış kısmında meydana gelen yıpranmalar ise bazı vatandaşların tepkisine yol açtı.

Belirli dönemlerde özel muayenesi yapılarak mal ve yolcu güvenliği için her bölümünde tetkikleri yapılan feribot Nisan ayının 10 ile 15’i arasında bakıma alınıyor.

Feribotun bakım ve onarım maliyetleri ise 250 bin Dolar civarında.

Elçin: 15 gün seferler duracak

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’nde kaptan Ercan Elçin kış aylarında Mersin ve Mağusa Limanları’nda gemilere boya yapılamadığını ifade etti.

Elçin geminin dış yüzeyindeki lekeleri ise su sızmasından kaynaklanan sararma olarak açıkladı. Gemilerde 5 yıllık özel muayenelerin yapıldığını anlatan kaptan Elçin, bu muayene sırasında geminin her alanından kalınlık ölçümü alındığını ve geminin soyulup yeniden boyandığını anlattı.

Kontroller sırasında pervane kanatlarına çatlak testi yapıldığını anlatan Elçin, özel muayene döneminin Mayıs ayına denk geldiğini ancak yolcuların yaz döneminde gidiş gelişlerinde aksaklık yaşamaması için bu sürecin daha önceye çekildiğini açıkladı.

Elçin feribotun işlemler için 15 gün tersanede kalması gerektiğini belirtirken, bu süre içinde ise seferlerin yapılmayacağını kaydetti.

Muayeneden geçerek tüm bakımı yapılan feribotun Nisan sonunda yeniden seferlere başlayacağını belirten Elçin, tersane tarihin yaklaşması ile yolcuların şirket tarafından yapılacak duyuru ile bilgilendirileceğini ifade etti.