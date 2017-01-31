Mağusa polisinden şok baskın

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bazı işyerlerine yönelik dün yapılan kontrollerde; Muhabbet Cafe” isimli işyerinde 113 kg., “MMT” adlı iş yerinde 202 kg., “Cafe Mania” adlı işyerinde 24 kg. ve Yemen Kahvesi” isimli işyerinde de 23,5 kg. ağırlığında muhtelif markalarda gümrüksüz nargile tütünü tespit edildi.

Olayla ilgili işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Meydana gelen olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.