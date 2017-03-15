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Mağusa Türk Gücü'nde başkan Koral Bozkurt

Mağusa Türk Gücü'nde başkan Koral Bozkurt

Mağusa Türk Gücü'nde Şükrü Şemmedi yönetimin görevi bırakmasının ardından kulübte dün yapılan olağanüstü kurulda tek aday olan Koral Bozkurt başkanlığa seçildi ve resmen göreve başladı.

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Mağusa Türk Gücü'nde Şükrü Şemmedi yönetimin görevi bırakmasının ardından kulübte dün yapılan olağanüstü kurulda tek aday olan Koral Bozkurt başkanlığa seçildi ve resmen göreve başladı.

Yönetim daha sonra sahaya giderek futbolcularla tanıştırken, takımın yıldız oyuncularından Yasin Kurt'un doğum günü pastası hep birlikte kesildi. Daha sonra yeni yönetim ve futbolcular anı fotoğrafı çektirdiler

Koral Bozkurt’un başkanlığındaki yeni yönetimde şu isimler yer alıyor:

Atilla Süren, Aykut Satvet Çağrı Aktuğ Sadrettin Tuğcu Enver Karakaya Fırat Özatila Fikri Arkiner Gurcan Erdogan Kemal Mahirel, Mehmet Kaan Ozyurek, Mehmet Sabanci, Nihat Dörter, Niyazi Ziya, Onur Bozkurt, Orhan Kansu, Ozder Fidaner, Taşkın Ağaoğlu

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