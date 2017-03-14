Mağusa'da çaldı, Girne'de yakalandı

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da, Yaşam Hastanesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü cep telefonu çaldığı iddiasıyla aranan Ahmet Heyder, önceki gün Girne’de yakalandı. Polis yaptığı sorgu neticesinde Ahmet Heyder’in ülkemize ayak bastıktan sadece 3 gün sonra konu suçu işlediğini belirledi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, zanlının 11 Mart 2017 tarihinde, Gazimağusa’da bulunan Yaşam Hastanesi’nde, cep telefonu sirkat ettiğini söyledi. Zanlının 12 Mart 2017 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirten Çebi, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade etti.

Zanlının T.C uyruklu olduğunu ve ülkeye 8 Mart 2017 tarihinde giriş yaptıktan 3 gün sonra suç işlediğini anlatan Çebi, ülkemizle hiçbir yasal bağı bulunmayan zanlının davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kısa süre sonra yargılanacak

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, ülkemizle hiçbir yasal bağı bulunmayan zanlının, davaları görüşülünceye kadar ve her halükarda 15 günü geçmeyen bir süre için hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.