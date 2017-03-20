Mağusa’da “Derinya Kapısı” bekleniyor

Mağusa esnafının da büyük umutlarla açılmasını beklediği Derinya kapısında sona doğru yaklaşılıyor. Derinya sınır kapısına giden yolun asfaltlama çalışmaları tamamlanırlen, bazı altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından kapı açılmak için hazır duruma gelecek.

Mağusa’da bölgesel olarak yayınlanan Mağusa Plus’a açıklama yapan yüklenici firma Uçanok İnşaat’ın direktörü Ahmet Uçanok, yolun yapımının 5 aylık sürede tamamlandığını söyledi. Uçanok yolun kaliteli bir şekilde asfaltlandığını da sözlerine ekledi.

Ekonomi umudu

Mağusa’daki Derinya Kapısı’nın açılması ile birlikte, doğru bir kurguyla, ekonomik anlamda da gelişme bekleniyor.

Özellikle, yıllardır sabırla turistler için çekim merkezi olmayı bekleyen Mağusa Kaleiçi esnafı, kentin tarihi değerinin öne çıkmasını arzuluyor.

Konuyla ilgili konuşan Esnaf, özellikle Othello Kalesi’nin tamir edilmesinin ardından, diğer tarihi alanların da düzenlenmesi ile birlikte, her yıl ortalama bir milyon nüfus çeken güneydeki Ayia Napa bölgesinden ,ciddi bir turist akışı olabileceğini söyledi.

Resmiye Canaltay: Herkesin eli taşın altında olmalı

Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, Derinya kapısının açılması yönünde görüşleri olduğunu belirterek, kapının açılmasını nasıl artıya geçirebileceğimizin düşünülmesi gerektiğini savundu.

Derinya Kapısı’nın açılması halinde daha fazla turistin geleceğinin ve daha fazla paranın piyasamıza akacağının inancının hakim olduğuna dikkat çeken Canaltay, ancak standartlarımızın ne olduğunu öncelikle belirlememiz gerektiğini söyledi.

Tarihi eserlerimizin dökülmekte olduğunu ve bunu gören turistin yapacağı yorumun da pek hoş olmayacağını anlatan Canaltay, kapı açılmasının zor bir şey olmadığını önemli olan kısmın kapının açılmasından sonra olduğunu vurguladı.

Yerel yönetim, esnaf ve Sivil Toplum Örgütleri’nin bir araya gelerek eksiklikleri ve hataları bulması ve buna göre ortak hareket etmesi gerektiğini savunan Canaltay, herkesin elini taşın altına koyması çağrısında bulundu

Serdar Atai: Aplıç Kapısı ile özdeşleştirilmesin

Derinya Kapısı ile ilgili sadece asfaltlamanın bittiğini belirten Mağusa Suriçi Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Atai, henüz telleme ve bazı alt yapı çalışmalarının tamamlanmadığını söyledi.

İşin henüz yeni başladığını ve telleme çalışması yapacak firmanın önünde 5 aylık bir süresi olduğunu anlatan Atai, henüz geçiş yapılacak olan noktada, görev yapacak personelin bulunacağı kabinler ve buna benzer alt yapı çalışmaları için ihaleye çıkılmadığını aktardı.

Telefon ve elektrik ile ilgili çalışmalarda da bir belirsizlik olduğunu anlatan Atai, en çok rahatsız oldukları husus Derinya kapısının sürekli olarak Apliç Kapısı ile birlikte anılması olduğunu söyledi. Apliç Kapısı için 8 aylık bir süreye daha ihtiyaç olduğunun açıklandığını anımsatan Atai, KKTC hükümetinin de 2 kapının birlikte açılmasındaki ısrarının Derinya Kapısı’nda iş yavaşlatmaya yönelik bir takım oyalama taktiklerine başvurulacağı endişesini taşıdıklarını anlattı.

Atai, Mağusa esnafının Derinya kapısının en geç 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde açılmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Okan Dağlı: Bu yaza yetişir mi bilemiyorum

Mağusa İnsiyatifi’nden Okan Dağlı’da Mağusa Plus’a yaptığı açıklamada sadece asfaltlama işleminin tamamlandığını henüz telleme ve bazı altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Telleme işleminin 5 ayda biteceğinin kendisine aktarıldığını anlatan Dağlı, beklentinin bu turizm sezonunun başında Derinya kapısının açılması yönünde olduğunu ancak bu durumda kapının önümüzdeki yaz sezonuna yetişmesinin biraz zor olduğunu aktardı.