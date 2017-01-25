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Mağusa'da huzur operasyonu

Mağusa'da huzur operasyonu

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirildi.

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Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında dün  asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan yedi kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, kontrol edilen 350 araçtan  suç işlediği tespit edilen 93 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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