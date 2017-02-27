“Mağusa’da koruma alanındaki bölge imara açıldı”

Deniz Abidin

UBP-DP Hükümeti yeşil alanların betonlaşmasına yönelik girişimlerini sürdürüyor. Kısa bir süre önce Bediz Piknik Alanı’nı özelleştirme girişiminin ardından hükümet şimdi de Mağusa’da Göller Bölgesi denilen kuşları koruma alanındaki Efgalitto ağaçlarını keserek imara açtı. Yayla Köyü’nde deniz kıyısındaki 15 dönümlük araziyi tersane kurulması amacıyla sanayi bölgesi ilan eden UBP-DP Hükümetinin yeşil alanları belli kişilere peşkeş çekerek siyasi rant elde etmeye çalıştığı iddia edildi.

Yeni Bakış’a konuşan Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanı Ersun Aytaç, ülkede betonlaşmanın ve yeşil alanların özelleştirilmesinin artarak devam ettiğine dikkat çekerek, siyasilerin ileriye dönük değil, kısa sürede sorun çözmeye çalıştıklarını, bu çözümlerin halkın faydasına değil, belli bazı şahısların faydasına yapıldığını söyledi.

Aytaç, var olan yasaların uygulanmasında ve denetlenmesinde eksiklikler olduğunu ifade ederek, ülkede master ve imar planlarının olmamasının bu tarz olaylara zemin hazırladığını belirtti.

Aytaç, birkaç ay önce gündeme gelen Karpaz’ın üç bölgeyle sınıflandırılması girişiminin ise Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından reddedildiğini kaydetti.

Yeşil Barış Hareketi (YBH) Başkanı Ersun Aytaç, ülkede betonlaşmanın ve yeşil alanların özelleştirilmesinin artarak devam ettiğine dikkat çekerek, neredeyse her gün bu tarz olayların yaşandığını belirtti. Aytaç, son Bediz Piknik Alanı’nın özelleştirildiğini söyleyerek, bunun ne ilk ne de son olacağını, ülkede özelleştirme yanında birçok yerde ağaçların kesildiğini kaydetti. Aytaç, yeni binaların eski planlarının imara açılmaya çalışıldığını belirterek, orman alanlarında ağaçların kesildiğini, bunun nedeninin yasaların eksikliğinden kaynaklandığını kaydetti.

“Yasalar denetlenmiyor, imar planı yok”

Aytaç, var olan yasaların uygulanmasında ve denetlenmesinde eksiklikler olduğunu ifade ederek, ülkede master ve imar planlarının olmamasının da bu tarz olaylara zemin hazırladığını belirtti. Bunun en büyük örneğinin Karpaz Bölgesi’nde yaşandığına dikkat çeken Aytaç, Karpaz’ın üç bölgeyle sınıflandırılmaya çalışıldığını söyledi. Aytaç, birkaç ay önce gündeme gelen Karpaz’ın sınıflandırılmasının geçtiğimiz gün Anıtlar Yüksek Kurulu’nda yapılan oylamada reddedildiğini kaydetti.

“Mağusa’da koruma alanındaki bölge imara açıldı”

Aytaç, Mağusa’da göller bölgesi denilen koruma alanında Efgalitto ağaçlarının kesildiğini ve imara açıldığını söyledi. Aytaç, bu alanın kuşları koruma alanı ve sulak bir alan olduğunu kaydetti. Aytaç, “Biz bu konunun takipçisiyiz” dedi.

“Deniz kıyısına yakın bölge sanayi bölgesi ilan edildi”

Aytaç, Yayla Köyü’nde deniz kıyısına yakın, ODTÜ’nün arkasında yer alan 15 dönümlük arazinin tersane yapımı için sanayi bölgesi ilan edildiğini belirterek, arazinin ayrıca birinci sınıf tarım arazisi olduğunu, buranın sanayi bölgesi olmaya uygun olmadığını kaydetti. Aytaç, konunun takipçisi olduklarını söyledi. Aytaç, “Tüm bunlar yanında Bellapais’ta selvi ağaçlarının kesildiğini de biliyoruz. Hepsini sıralamaya kalksak çok uzun bir liste olur” dedi.

“Belli şahısların faydasına yapılıyor”

Aytaç, siyasilerin ileriye dönük değil, çok kısa sürede sorun çözmeye çalıştıklarını belirterek, bu çözümlerin halkın faydasına değil, belli bazı şahısların faydasına yapıldığını söyledi. Aytaç, “Ülke tabiri caizse bazı kişilere peşkeş çekiliyor” dedi.

“Çevre Yasası revize edilmeli”

Aytaç, ülkede çevre konusunda eksik yasalar olması yanında var olan yasaların ise denetlenmediğini belirtti. Aytaç, Çevre Yasası’nın en baştan revize edilmesi gerektiğini söyleyerek, ağaçlarla ilgili daha dolu bir yasanın hazırlanması gerektiğini belirtti. Aytaç, “Yasa hazırlanmasından ziyade var olan yasaların uygulanmasında sıkıntı yaşamamak gerekiyor. Yasaların uygulandığına dair ülkede bir denetim yok” diye konuştu.

“Tüm ağaçların korunması adına yasa taslağı hazırlıyoruz”

Aytaç, Yeşil Barış Hareketi olarak ağaçları koruma adına sadece belli başlı ağaçların değil, doğada bulunan tüm ağaçların korunması adına yasa taslağı hazırlama çalışması içinde olduklarını belirtti. Aytaç, taslak hazırlandıktan sonra ileride yasallaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, altı dolu bir yasa olacağını ve adadaki tüm ağaçları kapsayacağını kaydetti.

“Orman Dairesi önlem alamıyor”

Aytaç, ülkede yasaya göre yedi ağacın koruma altında olduğuna vurgu yaparak, diğer ağaçların gelişi güzel kesilmekte olduğunu söyledi. Aytaç, Orman Dairesi’nin önlem almadığını ve söz konusu olan ağaçların günün sonunda kesilmekte olduğunu ya da yanlış budandığını belirtti.

“Çevre Platformu ile birlikte hareket ediyoruz”

Aytaç, “Biz Yeşil Barış Hareketi olarak Çevre Platformu’nun da aktif üyelerinden biriyiz. Ülkedeki bu tarz olayları sürekli takip halindeyiz. İlgili makamlara başvuruyoruz. Bazen durduruldu deniliyor ama bir bakıyorsunuz bir süre sonra yeniden aynı konu karşınıza çıkabiliyor. O nedenle takip çok önemlidir. Son yaşanan Karpaz’ın sınıflandırılmak istenmesi olayında Çevre Platformuyla birlikte hareket ettik. Öte yandan, Kumyalı’da üç ay önce bir şirkete turistik bir yapı için izin verildiğini öğrendik. Bu konuyla ilgili de çalışma yaptık ve durdurduk. Tüm bunlar yanında farkındalığı artırmak için festivaller düzenliyoruz” diye konuştu.