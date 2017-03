Mağusa'da market faresi kameralara yansıdı!

Mağusa'nın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na bakan Gürün Sokak'taki Dağcılar Market soyulmak istendi.

KKTC'deki huzur bozan hırsızlık olayları günden güne artmaya başladı. Bu olayın benzeri bugün sabaha yakın saatlerde ve geçtiğimiz akşam meydana geldi.

Mağusa'nın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na bakan Gürün Sokak'taki Dağcılar Market soyulmak istendi. Marketin ön kapısını zor kullanarak içeriye giren hırsız alarmın çalmasıyla birlikte paniğe kapıldı. Önce alarmı susturmak isteyen hırsız, alarmı susturamayınca kasa kısmında çekmeceleri yokladı. Çalacak bir şey bulamayan hırsız daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bütün bu anlar marketin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Marketin ön kapısını kırarak içeriye giren hırsız markete girmeyi başardıktan sonra yüzünü saklamaya çalıştığı da görülüyor.

Konuyla ilgili olarak polise başvuran market işletmecileri benzer eşkallerde bir kişinin de geçtiğimiz günlerde Karakol bölgesinde benzer bir hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini de söyledi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis görüntülerdeki azılı hırsızı arıyor.