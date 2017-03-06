  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. HABER

  3. Mağusa'da market faresi kameralara yansıdı!

Mağusa'da market faresi kameralara yansıdı!

Mağusa'nın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na bakan Gürün Sokak'taki Dağcılar Market soyulmak istendi.

KKTC'deki huzur bozan hırsızlık olayları günden güne artmaya başladı. Bu olayın benzeri bugün sabaha yakın saatlerde ve geçtiğimiz akşam meydana geldi.

Mağusa'nın en işlek caddelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na bakan Gürün Sokak'taki Dağcılar Market soyulmak istendi. Marketin ön kapısını zor kullanarak içeriye giren hırsız alarmın çalmasıyla birlikte paniğe kapıldı. Önce alarmı susturmak isteyen hırsız, alarmı susturamayınca kasa kısmında çekmeceleri yokladı. Çalacak bir şey bulamayan hırsız daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bütün bu anlar marketin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Marketin ön kapısını kırarak içeriye giren hırsız markete girmeyi başardıktan sonra yüzünü saklamaya çalıştığı da görülüyor.

Konuyla ilgili olarak polise başvuran market işletmecileri benzer eşkallerde bir kişinin de geçtiğimiz günlerde Karakol bölgesinde benzer bir hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini de söyledi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis görüntülerdeki azılı hırsızı arıyor.

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Bu ankette oylama sigara izmaritleriyle yapılıyor
Bu ankette oylama sigara izmaritleriyle yapılıyor
Rus yolcu gemisinin kedi çalışanları var
Rus yolcu gemisinin kedi çalışanları var
Her saat 8 bin metreküp su denize akıyor akıyor!
Her saat 8 bin metreküp su denize akıyor akıyor!
Böylesi Kemal Sunal filminde yaşanmıştı
Böylesi Kemal Sunal filminde yaşanmıştı
Şener Şen, 'İçerde' dizisine mi dahil oluyor?
Şener Şen, 'İçerde' dizisine mi dahil oluyor?
15 Temmuz gecesini anlatan çizgi filmde, Hande Fırat da yer aldı
15 Temmuz gecesini anlatan çizgi filmde, Hande Fırat da yer aldı
Türkiye’den KKTC’ye giden içme suyu denize akıtılıyor
Türkiye’den KKTC’ye giden içme suyu denize akıtılıyor
İşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiye
İşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiye
Bu papağan havlıyor
Bu papağan havlıyor
Karatay: "Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin"
Karatay: "Ömrünüzün kısalmasını istemiyorsanız kesinlikle bal yemeyin"