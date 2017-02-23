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Mağusa'da sahtekarlık

Mağusa'da sahtekarlık

Gazimağusa’da başkasına ait arsadan hurda alüminyum kalasları çalarak sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

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Gazimağusa’da başkasına ait arsadan hurda alüminyum kalasları çalarak sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Geçen yıl kasım ayında meydana gelen olayda, Gazimağusa'da İ.P.’nin(E-38), İsmail Sidaou’ye ait arsadaki 85 kilogram ağırlığındaki hurda alüminyum kalaslarını çaldıktan sonra, bir iş yerine satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Zanlı İ.P. tutuklandı.

GÜNEŞKÖY’DE KANUNSUZ AVLANMA

Güneşköy’de dün öğleden sonra kanunsuz avlanan bir kişi ve babası hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, Güneşköy’de 54 numaralı ava açık bölgede meydana gelen olayda G.S.’nin(E-23), avlanma ruhsatı olmadığı halde, babası E.S. (E-49) adına kayıtlı av tüfeğiyle kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

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