Mağusa'da sahtekarlık, İskele'de hırsızlık

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Stream Trd. Ltd isimli iş yerinde çalışan A.D. (E-41), bazı iş yerlerine şirketi adına vermiş olduğu iç giyim ürünlerine karşılık olarak kesmiş olduğu tahsilat makbuzlarında sahteleme yapmak suretiyle şirkete ait yaklaşık bin 500 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

HIRSIZLIK

İskele’de faaliyet gösteren Öz-Ka isimli iş yerinden bazı ürünler çaldığı gerekçesiyle S.K. (K-26) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren UGEMAR isimli iş yerinden, 7 Şubat’ta içki çaldığı gerekçesiyle H.Ö. (E-46) tutuklandı.