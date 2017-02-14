Mağusa'da sahtekarlık, İskele'de hırsızlık
A.D. (E-41), bazı iş yerlerine şirketi adına vermiş olduğu iç giyim ürünlerine karşılık olarak kesmiş olduğu tahsilat makbuzlarında sahteleme yapmak suretiyle şirkete ait yaklaşık bin 500 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.
A+A-
Gazimağusa'da faaliyet gösteren Stream Trd. Ltd isimli iş yerinde çalışan A.D. (E-41), bazı iş yerlerine şirketi adına vermiş olduğu iç giyim ürünlerine karşılık olarak kesmiş olduğu tahsilat makbuzlarında sahteleme yapmak suretiyle şirkete ait yaklaşık bin 500 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
HIRSIZLIK
İskele’de faaliyet gösteren Öz-Ka isimli iş yerinden bazı ürünler çaldığı gerekçesiyle S.K. (K-26) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren UGEMAR isimli iş yerinden, 7 Şubat’ta içki çaldığı gerekçesiyle H.Ö. (E-46) tutuklandı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.