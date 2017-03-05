Mağusa'da sokak hayvanları için kermes düzenledi

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Sokak Hayvanları Yardım Gönüllüleri ile işbirliğinde “Onlar Bize Emanet” sloganıyla sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, MGA’da düzenlenen kermeste geliri sokak hayvanlarının bakımında kullanılmak üzere duyarlı kişilerin bağışta bulunduğu kitapların satışı yapıldı. Kermesten elde edilecek gelir, Gazimağusa Belediyesi’nin inşa ettiği Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakımları belediye tarafından yapılan köpeklerin yem ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak. Etkinliğe, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve hayvan severler katıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarında iki etkinliğin aynı anda yapıldığını, bu etkinliklerin bir tanesinin İndirim şöleni olduğunu, bu tür etkinliklerle hem ekonomik açıdan işyerlerinde bir hareketlenme, halk için ise indirimli alışveriş yapma fırsatı yakalandığını, Belediye olarak gereken alt yapıyı hazırlayarak her türlü desteği verdiklerini ifade etti.

Diğer etkinliğin ise Gazimağusa Belediyesi bünyesinde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri üstelenen Mağusa Gelişim Akademisi’nde faaliyet gösteren sokak hayvanlarına yardım kulübünün hayvan severlerle birlikte 2.el kitap kermesi düzenlediğini, sokak hayvanlarına yardım etmek isteyen vatandaşların bu kitapları alarak katkı yaptığını ifade etti. Sokak hayvanlarına sevginin yardımın söz ve söylemlerle olmayacağını, emek ve özverinin olması gerektiğini vurgulayan Arter, emeği geçen herkese teşekkür etti.