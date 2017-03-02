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Mağusa'da sokak hayvanları için kermes düzenliyor

Mağusa'da sokak hayvanları için kermes düzenliyor

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA), Sokak Hayvanları Yardım Gönüllüleri ile işbirliğinde “Onlar Bize Emanet” sloganıyla sokak hayvanları yararına kermes düzenliyor.

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Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA), Sokak Hayvanları Yardım Gönüllüleri ile işbirliğinde “Onlar Bize Emanet” sloganıyla sokak hayvanları yararına kermes düzenliyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, MGA Tesisi’nde 4 Mart Cumartesi 11.00 ile 18.00 saatleri arasında ikinci el kitap satışı yapılacak.

Kermesten elde edilecek gelir, Gazimağusa Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik yaptırdığı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde köpeklerin yem ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

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