Mağusa’da şüpheli ölüm. 22 yaşındaki Nijerya uyruklu Bright Chibuzo Ajaero dün gece Gülseren bölgesindeki Park Towers 8 daire 6 adresinde ölü bulundu.

Ajaero saat 00:15’te ev arkadaşı Arebate Tuohedi tarafından yatak odasında başına poşet geçirilmiş elleri ve ayaklarına ise saç tokası geçirilmiş şekilde ölü bulundu. Geride 4 sayfalık mektup bıraktığı öğrenilen Ajaero’nun kurduğu bir düzenekle gazla kendi canına kıydığı tahmin ediliyor. Soruşturma başlatan polis cinayet şüphesini de araştırıyor.