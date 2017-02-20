Mağusa’da tartışma bıçaklamayla sonuçlandı

Gazimağusa’da dün gece yarısı yaşanan tartışmada Mehmet Bahçecioğlu bıçakla yaralandı; bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, K.M.(E-19), birlikte misafir olarak bulundukları bir evde, Mehmet B. ile aralarında çıkan tartışma sonucu, masadaki bıçakla Mehmet B.'nin sağ kalçasından yaraladı.

K.M. tutuklanırken, yaralanan Mehmet B. ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözlem altına alındı.