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Mağusa'da vahim olay!

Mağusa'da vahim olay!

Aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali L.’yi ciddi bir şekilde darp eden A.Ö. (E-19), H.C. (E-20), E.A. (E-19), A.E. (E-19) ve F.Ö (E-19) tutuklandı.

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Aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali L.’yi ciddi bir şekilde darp eden A.Ö. (E-19), H.C. (E-20), E.A. (E-19), A.E. (E-19) ve F.Ö (E-19) tutuklandı.

Gazimağusa’da dün saat 18.30 sıralarında yaşanan olay neticesinde Ali L'nin elmacık kemiği kırıldı.

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