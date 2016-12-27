Mağusa'da vahim olay!

Aralarında çıkan tartışma sonucunda Ali L.’yi ciddi bir şekilde darp eden A.Ö. (E-19), H.C. (E-20), E.A. (E-19), A.E. (E-19) ve F.Ö (E-19) tutuklandı.

Gazimağusa’da dün saat 18.30 sıralarında yaşanan olay neticesinde Ali L'nin elmacık kemiği kırıldı.