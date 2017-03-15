Mağusa'da yasa ve etik dışı görevlendirme

Tuğçe Ülkü Aydın

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Sosyal Sigortalar Dairesi Mağusa Bölge Amirliği’ne “yasaya aykırı” ve “etik dışı” şekilde görevlendirme yapıldığı gerekçesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı protesto etti.

Sendika, bu sabah bakanlık önünde basın açıklaması yaparak, siyah çelenk bıraktı.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, ülkenin kötü idare edildiği görüşünü savunarak, ülkede hukukun ayaklar altına alındığını, hukuksuzluğun yaratıldığı bir ülkede ise hak ve adaletten söz edilemeyeceğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’le görüştüklerini, taleplerini dile getirdiklerini anlatan Kaptan, aradan bir hafta geçmesine rağmen sorunun çözümü için gerekli adımların atılmadığını söyledi.

Hükümete ve Bakan Saner’e eleştirilerde bulunan Kaptan, “Bize bugün toplumla bu hukuksuzluğu paylaşmaktan başka bir yol bırakmadılar” dedi.

Kaptan, çalışma hayatındaki hukuksuzluğun bir an önce giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BASIN AÇIKLAMASI

Kaptan’ın konuşmasının ardından KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan basın bildirisini okudu.

Bildiride, Çalışma Bakanlığı yetkililerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir yeri olan verimlilik ve liyakat ilkesini hiçe sayarak, amirlik kadrolarına görevlendirmeler ve yasalara aykırı işlem yaptığı ileri sürüldü.

Sosyal Sigortalar Dairesi Mağusa Bölge Amirliği’nde uzun yıllardır sorumlu ve amir yardımcısı pozisyonda bulunan çalışanlar olmasına rağmen, bulunduğu mevkide kadro fazlası olarak çalışan bir kişinin yasalara aykırı bir şekilde Çalışma Bakanı tarafından bölge amiri olarak görevlendirildiği savunulan bildiride, hükümet eleştirildi.

“SADECE KHK TARAFINDAN SINAVLA ATAMA YAPILABİLİR”

“Bu görevlendirme yasa dışı olduğu gibi hiçbir etik değerle de örtüşmemektedir. Sosyal Sigortalar Mağusa Bölge Amirliği kadrosuna yalnızca Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yarışma sınavı yapılarak atama yapılabilir” ifadelerine yer verilen bildiride, “Çalışma Bakanlığı sanki üçlü kararname ataması yapar gibi görevlendirme yaparak dairede yıllardır şube sorumluluğu ve amir yardımcılığı görevini yürütenlerin üstüne görevlendirmeler yaparak çalışanların motivasyonunun düşmesine ve iş barışının bozulmasına neden olmuştur” denildi.

KTAMS’ın mücadelesinin, hukuka aykırı ve etik dışı bu görevlendirmenin iptal edilmesi ve bu gibi uygulamaların bir daha yapılmaması için sonuna kadar sürdürüleceği vurgulanan bildiride, adaletin sağlanması için hukuk yoluna başvurulacağı da kaydedildi.