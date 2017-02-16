"Mağusalı olması gerekenden 3 kat daha hızlıydı"

Evrim Kamalı

Gönyeli’de geçen yıl Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün yargılanmasına dünde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda devam edildi.

Olay anını anlattı

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, Savunma ilk tanık olarak Sanık Oya Göz’ü yeminli şahadet vermesi için tanık kürsüsüne çıkardı. Sanık olayın meydana geldiği anı ve yaptıklarını anlattı. Göz, kavşağa geldiğinde beklediğini ve önce sağa baktığını ve yolun müsait olmasını beklediğini müsait olunca yola çıktığını ancak bir anda motorun geldiğini ve çarpıştıklarını söyledi. Sanık Oya Göz’ün olayı ve olay anını anlatmasının ardından Savcı Aliye Özçınar tarafından sorgulandı. Sanığın sorgulanmasının ardından savunma mahkemeye Türkiye’de Adli Bilimler Uzmanı olarak görev yapan Murat Yükseloğlu’nu tanık olarak dinletti. Tanık Yükseloğlu mahkemeye kazanın meydana geldiği olay yerinden aldığı ölçüleri ve emare olarak sunulan kamera görüntülerinde yapmış olduğu incelemelerden hazırladığı raporu mahkemeye sundu.

“Mesafeyi çok hızlı kat etti”

Tanık Murat Yükseloğlu hazırladığı raporunda özetle sanık Oya Göz’ün kamera görüntülerinden görüldüğü gibi tali yoldan ana yola çıkmazdan önce 17 saniye beklediğinin görüldüğünü, yola çıkmadan önce ise gelen aracın 63 metre mesafede olduğunun tespit edildiğini ve yola çıkmak için uygun bir mesafe olduğunu belirtti. Yükseloğlu ancak Göz’ün yola çıktığı süre içerisinde motorun 63 metre mesafeyi 1 saniye içerisinde kat ettiğini ve araç ile çarpıştığını, yani hız limiti olan 50 km hız ile saniyede 13 metre gitmesi gereken mesafeyi 3 kat daha hızlı bir sürede kat ettiğinin kamera görüntülerinden görüldüğünü ifade etti.

Sonuç

Adli Bilimler Uzmanı Murat Yükseloğlu raporunda varmış olduğu sonucu şu şekilde aktardı.

“ Motosiklet sürücüsünün hatalı sağlama ve buna bağlı olarak azami hız limitini yaklaşık %150 geçerek ihlal etmesi nedeni ile önce HC 735 Plakalı araç ile daha sonra da karşı şeritten gelen EN 382 plakalı araç ile çarpışmak zorunda kaldığı, motosikletin kaza anında söz konusu olay yerinde olmaması durumunda veya hızının yüksek olmaması halinde geriye kalan üç aracın (HC 735, EN 382, NM 195) herhangi birinin kaza yapmasının mümkün olmadığı, kaza anının gerçekleştiği olay yerine son 2 saniye içerisinde, dahil olan motosikletin diğer sürücüler açısından kazayı önlemeye yönelik fırsat bırakmadığı kanaatine vardığını” söyledi.

Rapor 7 maddeden oluştu

Tanık Yükseoğlu’nun hazırladığı rapor sonucunda 20 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen kazada HC 735 plakalı Oya Göz kullanımındaki araç ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazası hakkında düzenlenmiş olduğu raporuz 7 madde ile sonuçlandırdı.

1. HC 735 Plakalı araç sürücüsünün tali yoldan ana yola çıkışta yeterli süre durarak sağa dönmek için yolun güvenli olup olmadığını kontrol ettiği,

2. Söz konusu bölgede sağa dönüşün yasaklandığını gösteren "Sağa Dönülmez" levhası ya da görülebilir "Yol Çizgisi" bulunmadığı, nitekim olay öncesi ve olay sonrası videolarda çok sayıda aracın sağa dönüşü gerçekleştirdiğinin izlendiği,

3. HC 735 Plakalı araç sürücüsünün ana yola dahil olduğu anda aracın arkadan görüntüsünü alan kamera görüntüsünde de görülebildiği gibi yolun sağ ve sol istikametinin güvenli olduğu

4. Bu nedenle HC 735 Plakalı aracın ana yola dâhil olmasında bir kusur bulunmadığı,

5. Otopside saptanan travmatik bulguların ve kazaya karışan araçların görüntüleri değerlendirildiğinde; motosiklet sürücüsünün oldukça yüksek süratli araç kullandığının tartışmasız bir bulgu olduğu, zira tüm çarpışma bulgularının yüksek enerjili travmaları gösterdiği,

6. Hatalı sağlama ve aşırı sürat yaparak HC 735 Plakalı aracın görüş alanına son 2 saniyede giren MD 014 plakalı motosikletin; kontrollü sürüş imkanını kaybetmesi nedeni ile yavaşlayarak HC 735 Plakalı araç ile çarpışmadan olay yerinden geçebileceği şartları oluşturamadığı,

7. MD 014 plakalı motosikletin hatalı sağlama ve aşırı sürat yapmaması durumunda; diğer araçlardan herhangi birinin kaza yapma olasılığının bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

Mahkeme tanığın okumuş olduğu raporun ardından şahadetine devam etmesine kaldığı yerden devam etmesi sunmak istediği belgelerin orijinalini hazır etmesi için davayı 17 Şubat tarihine erteledi.