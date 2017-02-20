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Mağusalı ölümünün birinci yılında anıldı

Mağusalı ölümünün birinci yılında anıldı

Gönyeli Belediye Bulvarında geçtiğimiz yıl motor kazası geçirip hayatını kaybeden Cuma Mağusalı ailesi ve arkadaşları tarafından ölümünün birinci yılında anıldı.

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Gönyeli Belediye Bulvarında geçtiğimiz yıl motor kazası geçirip hayatını kaybeden Cuma Mağusalı ailesi ve arkadaşları tarafından ölümünün birinci yılında anıldı.

Cuma Mağusalı’nın sevenleri kazanın yaşandığı yere giderek Mağusalıyı andı. Kaza yerine karanfil bırakan kalabalık “Polisimize ve adaletimize güveniyoruz”, “Sen hep kalbimizdesin,seni asla unutmayacağız” yazılı pankartlar açarak yetkililerden adalet istediler.

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