Mağusalıların hayatları tehlikede

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da bazı caddelerde aydınlatma ışıklarının yanmadığından yakınan sürücüler, akşam saatlerinde neredeyse zifiri karanlıkta araç kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Sürücüler, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin arka kısmından Lions Garden çemberine kadar olan yol üzerindeki ışıkların yanmadığını aktardı.

Sürücüler, ölüm yolu olarak nitelendirilen hastane yolundaki aydınlatma direklerinin yanmadığını ileri sürdü.

Topçu Bulvarı üzerindeki aydınlatma direklerinin de 3 gündür çalışmadığını belirten sürücüler, akşam saatlerinde Allah’a emanet araç kullanmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.