Mağusa’nın gurur kaynağı Foto Özay

Mağusa Plus

Suriçi bölgesinde 36 yıldan beri faaliyet gösteren Foto Özay, son yıllarda göstermiş olduğu uluslararası başarılar ile şehrimizi gururlandırdı. Dünya çapında, en iyi düğün fotoğrafçıları kategorisinde ilk 100’ün içerisine girmeyi başaran Foto Özay, son 5 yılda almış olduğu 30 uluslararası ödül ile ismini dünyaya duyurdu.

Babalarından devraldığı işletmeyi daha da ileri götürüyorlar

Babalarından devraldıkları işi yürüten Cemal ve Raşit Özay kardeşler, Mağusa Plus’a işletmenin başarılarla dolu geçen yıllarını ve yaşadıkları anıları anlattı. Kardeşlerden Raşit Özay daha çok fotoğrafçılık alanına yoğunlaşırken, Cemal Özay ise işletmenin daha çok ticari işlerine yönelmiş durumda.

Cemal Özay: Zeki ve bilinçli bir anne ve baba tarafından yetiştirildik

Foto Özay direktörlerinden Cemal Özay, Doğu Akdeniz Üniversitesi işletme bölümünden mezun olup askerliğini tamamladıktan sonra baba mesleği olan ve çocukluğundan beri zamanını geçirdiği stüdyoyu devraldığını söyledi. Zeki ve bilinçli bir anne ve baba tarafından yetiştirildiklerini anlatan Özay, bu meslekte başarılı olabilecek ve işletmeyi geliltirebilecek bir şekilde yetiştirildiklerini söyledi.

Çocukluğum fotoğraf kesmek ve baskı yapmakla geçti

10 yaşından beri fotoğrafçılığın içinde olduğunu ve çocukluğunun fotoğraf kesmek, baskı yapmak ve filmleri yıkamakla geçtiğini anlatan Özay, “çocukken neredeyse hiç oyun oynamadım” şeklinde konuştu.

Gelişen teknoloji fotoğrafçıları mağdur etse de insanlık için faydalıdır

Gelişen teknoloji ile baskı işinin %50-60 oranında düştüğünü ve fotoğrafçılık işi ile uğraşanların mağdur olduğunu anlatan Özay, teknolojinin kendilerini farklı yatırımlara yönelttiğini söyledi.

1965’te hayata geçti, 1972 yılında resmileşti

Foto Özay’ın 1965 yılında babası tarafından hayata geçirildiğini ve 1972 yılında resmileştiğini anlatan Özay, babalarından mesleği devraldıklarını ve çocukluktan beri severek yaptıkları işi icra etmeye devam ettiklerini ifade etti. Özay ayrıca babasının fikirlerine her zaman değer verdiklerini sözlerine ekledi.

Her önüne gelen Fotoğrafçılık yapıyor

Belediyenin çok kolay bir şekilde dükkan açma izni verdiğini ve çalışma dairesinin de aynı şekilkde yurt dışından eleman getirme izni verdiğini anlatan Özay, fotoğrafçılarınm her geçen gün arttığını söyledi. Önceleri bu mesleği yapmanın oldukça maliyetli olduğunu ancak şimdilerde sadece bir cep telefonu ile çekilen bir resmin bile satılabileceğini belirten Özay, sektördeki gidişatın iyi olmadığını vurguladı. Özay, devletin sıkı denetimler yapması gerektiğini savundu.

Raşit Özay: 30’dan fazla uluslararası ödülümüz var

Şirket direktörlerinden Raşit Özay ise aile mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ulusararası 30’u aşkın ödüllerinin bulunduğunu ve dünya çapında düğün fotoğrafçıları arasında ilk 100’e girme başarısını gösterdiklerini anlatan Özay, her geçen yıl hedef yükselttiklerini bu yıl ise hedeflerinin ilk 50’ye girmek olduğunu söyledi.

Dünya çapında talep alıyoruz

İşlerinde çok iyi olduklarını ve geçtiğimiz yıl İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Türkiye’den çekim için talepler aldıklarını, dünya çapında talep gördüklerini anlatan Özay, en büyük mutluluklarının ise müşterilerini memnun etmek olduğunu söyledi. Çekmiş oldukları bir fotoğrafın 10 yıl sonra bile modasının geçmediğini ve müşterilerinin mutluluğunu görmenin ayrı bir mutluluk olduğunu da vurgulayan Özay, kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fotoğrafçı olmadık, fotoğrafçı doğduk

Ailenin tırnakları ile Foto Özay’ı bir noktaya getirdiğini ve kendilerinin de tutkunu olduğu fotoğrafçılık mesleğini büyük bir aşkla icra ettiklerini anlatan Özay, fotoğrafsız bir hayat düşünemediğini ifade ederek, “Biz fotoğrafçı olmadık, fotoğrafçı doğduk” şeklinde konuştu.