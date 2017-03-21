Mahkeme kararını hiçe saydılar

Çatalköy’de Gürdal Çuvalcıoğlu’na ait arazi içerisinden 132 bin wattlık elektrik hattı geçirmek isteyen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na önce Yüksek İdare Mahmekesi ardından da Girne Kaza Mahkemesi “bu elektrik hattı buradan geçirilmeyecek” demesine rağmen Kıb-Tek yetkilileri yargı kararlarını hiçe sayarcasına geçtiğimiz hafta sonu elektrik hatlarını arazi içerisinden geçirmek için kule inşaasına başladı.

Daha önce de mal sahibinden habersiz bir şekilde 66 bin wattlık elektrik hattını arazi içerisinden geçiren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, son davranışıyla mahkeme kararlarına uymadan iş yapmaya devam etti.

Çatalköy’deki arazinin sahibi Gürdal Çuvalcıoğlu ve ailesi araziyi yıllarca çalışarak aldıklarını ve üzerine kendilerinden izinsiz bir şekilde elektrik hattı geçirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Çuvalcıoğlu, devletin kurumunun mahkeme kararlarını takmayarak elektrik hattını döşemeye devam ettmesinin üleknin geldiği son bnokta olduğunu belirtti.

2 adet gelirim hattını aynı araziden geçirdiler

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından ilki 2012 yılında döşenen 66 bin wattlık elektrik hattının ardından arazinin sahibinin haberi olmadan ikinci hat geçirilmek istendi. 2015’te arazinin sahibi Gürdal Çuvalcıoğlu, mahkemeye giderek hakkını aradı.

Mahkemede uzlaşı çıktı

Gürdal Çuvalcıoğlu’nun Kıb-Tek’e karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun elektrik hattını başka bir araziden geçireceğini ifade ederek sunması dolayısıyla Çuvalcıoğlu davasını geri çekti.

Kıb-Tek mahkeme emrine uymadı

Yüksek İdare Mahkemesi’nde Kıb-Tek’in elektrik hattını konu araziden değil başka bir güzergahtn geçireceğine dair yeminli şahadet vermesinin ardından Kıb-Tek bu karara uymayarak yeniden Gürdal Çuvalcıoğlu’nun arazisinden elektrik hattını geçirmek için harekete geçti.

Arazide yeniden inşaat başlayınca konu polislik oldu

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu mahkemenin kararına uymayarak bu ay içerisinde yeniden 132 bin wattlık hattın yapımına başlayınca arazi sahibi Gürdal Çuvalcıoğlu da polise giderek mahkeme kararını gösterdi. Polis müteahhitin emri ile işi yapan çalışanları gözaltına aldı.

Ara emrine de uymuyorlar

Çuvalcıoğlu, tüm bu olanlar nedeniyle Girne Kaza Mahmekesi’ne başvurarak Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun arazi içerisinde gerçekleştirdiği inşaatı durdurmak için ara emri kararı çıkarttırdı. Çuvalcıoğlu buna rağmen Kıb-Tek çalışanlarının elektrik hattını çekmek için inşa ettikleri direklerin yapımına devam ettiğini kaydetti.

Çuvalcıoğlu: Mağduruz

Çatalköy’de bulunan ve 9 dönüm 2 evlek olan arazinin sahibi Gürdal Çuvalcıoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yaptığının kabul edilemez olduğunu ifade ederek dişinden tırnağından artırarak ailesinin bu arazinin tamamını aldığını kaydetti.

Devletin arazisine girerek tüm arazinin kullanılamaz hale getirmesinin hukuka aykırı olduğunu kaydeden Çuvalcıoğlu, devletimn hukuka ve karara uymayarak iş yaptığını belirtti.